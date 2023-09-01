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Культура

Псковский спектакль станет участником фестиваля «Solo» в Москве

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представит последнюю премьеру – моноспектакль с участием Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» – на крупнейшем фестивале спектаклей в моножанре из проходящих в России. Об этом ПАИ сообщили в учреждении. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина

В афише международного фестиваля, который в пятнадцатый раз пройдёт с 1 по 10 октября в Москве, – 17 спектаклей. Среди них как лучшие постановки последних театральных сезонов, так и прославленные спектакли, прошедшие проверку временем. География фестиваля охватывает, помимо Пскова, ещё 11 городов: Ванадзор (Армения), Сухум (Абхазия), Москву, Тольятти, Владимир, Вологду, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Тюмень и Челябинск.

Напомним, премьера моноспектакля «Говорит Москва» в Псковском театре драмы состоялась в мае этого года. Спектакль по пьесе драматурга Юлии Поспеловой поставил молодой режиссёр из Пскова, выпускник режиссёрского факультета Белорусской государственной академии искусств Александр Суховский. Главную роль исполняет артистка труппы, лауреатка Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова.

Над сценографией и костюмами к спектаклю работал главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Художник по свету – Ильшат Саяхов.

В Москве увидеть спектакль Псковского театра драмы «Говорит Москва» можно будет 2 октября в 19:00 в Театральном центре «На страстном».

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