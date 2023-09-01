Интересные подробности о школах в Гдовском уезде опубликовал Госархив Псковской области

15:00, 01 сентября 2023, ПАИ

Госархив Псковской области в своём телеграм-канале выложил инструкцию для учителей в сельских начальных народных училищах (позднее они станут школами) Гдовского уезда в учебный период 1886–1887 гг.

Занятия в то время начинались 2 октября, а заканчивались 1 мая. При этом проходили они «ежедневно, кроме воскресных и табельных дней». Однако по желанию родителей для некоторых учащихся занятия могли быть продолжены до 1 октября следующего учебного года «за исключением июня и июля», которые считались каникулами.

Преподаватели вели «классный именной журнал», в который заносились данные не только о посещаемости, но и, к примеру, о взятых учеником книгах.