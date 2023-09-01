Первый День знаний состоялся в гимназии №29 в Пскове

15:34, 01 сентября 2023, ПАИ

900 школьников будут обучаться в новой гимназии № 29 в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина











Вместе с прокурором Псковской области Андреем Мошковым он поздравил ребят и их родителей с началом учёбы в новой школе.

«Уверен, что учиться детям будет интересно! Здесь есть цифровые лаборатории по химии, физике и биологии, голографический класс и класс робототехники. Для кадетов будут преподавать пожарно-спасательное дело, также созданы все условия для обучения детей с ОВЗ, занятий спортом и общения», – сказал Борис Елкин.

Обучать школьников будут специалисты из Пскова, Великих Лук, Москвы, Астрахани, Магадана, а также пять выпускников ПсковГУ и три старшекурсника, которые будут работать в рамках непрерывной практики.

«Будем стремиться к тому, чтобы все псковские школы были такими же красивыми и современными», – подчеркнул глава города.