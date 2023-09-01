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Общество

Подростки пытались повторить опасный челлендж в Себежском районе

Подростки пытались повторить опасный челлендж в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: скриншот из видео в соцсетях

«В ходе мониторинга сети Интернет в соцсети «ВКонтакте» выявлен факт детской шалости на пешеходном переходе, которая могла обернуться трагедией. Жительница посёлка Идрица Себежского района разместила в социальных сетях видеоролик, на котором несколько несовершеннолетних девочек перебегают дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в опасной близости от машин. В то время как другая группа детей стоит в стороне, наблюдая за ними», – рассказали в ведомстве.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции установили несовершеннолетних, которые были участниками в опубликованном видео. Ими оказались дети, проживающие в посёлке Идрица.

«Дети пояснили, что посмотрели челлендж в приложении Likee. На опубликованных видео подростки благодарят водителей автомобилей, которые уступили проезжую часть пешеходам. Таким образом, несовершеннолетние решили повторить подобные действия, не осознавая до конца возможную опасность», – подчеркнули в УМВД.

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Себежского района провела профилактическую работа с детьми, а родителям несовершеннолетних вынесли официальные предостережения о недопустимости ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетних (по статье 5.35 части 1 КоАП РФ), а именно о недопустимости подобных игр на дорогах.

«Инспектор ПДН провела с детьми профилактические беседы, дополнительно довела правила дорожного движения и ещё раз напомнила о том, что дорога – это не место для игр, ведь подобные шалости могут стоить ребёнку жизни!» – отметили в ведомстве.

В связи с началом нового учебного года полиция напомнила водителям о необходимости снижать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами и особенно вблизи образовательных учреждений.

«Кроме того, хочется сказать подросткам: ни один модный челлендж или тренд, распространяемый в социальных сетях, не стоит вашего здоровья или жизни», – заключили в управлении. 

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