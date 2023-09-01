Строительство спортплощадки в Дновском районе завершили раньше срока
Спортивная площадка, расположенная на территории МОУ «СОШ № 1», полностью оборудована и готова к использованию. Об этом заявил подрядчик губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в ходе его рабочего визита в Дновский район, передаёт корреспондент ПАИ.
Подрядчик выполнил объект раньше срока почти на три месяца. Он заверил, что все работы по установке освещения и видеонаблюдения выполнены.
«Все пять контрактов закончены либо досрочно, либо в срок», – добавил подрядчик.
Отметим, что спортплощадка построена в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
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