Строительство спортплощадки в Дновском районе завершили раньше срока

15:43, 01 сентября 2023, ПАИ

Спортивная площадка, расположенная на территории МОУ «СОШ № 1», полностью оборудована и готова к использованию. Об этом заявил подрядчик губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в ходе его рабочего визита в Дновский район, передаёт корреспондент ПАИ.

Подрядчик выполнил объект раньше срока почти на три месяца. Он заверил, что все работы по установке освещения и видеонаблюдения выполнены.

«Все пять контрактов закончены либо досрочно, либо в срок», – добавил подрядчик.

Отметим, что спортплощадка построена в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».