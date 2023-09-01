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Понедельник в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово станет выходным днём

С 4 сентября понедельник в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово станет выходным. В остальные дни музей будет работать с 10:00 до 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

Фото Изборского музея

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово – единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, сохранившего их материальную и духовную культуру. Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Усадьба сформировалась в конце XIX – начале XX века.

Здесь можно увидеть конную льномялку, уникальные «боговы полотенца», узнать, кто такой Пеко и многое другое. Хозяйка усадьбы познакомит гостей с бытом и обычаями своего народа, споёт песню «леело», покажет национальные костюмы. А в конце экскурсии напоит чаем и накормит пирогами.

Сборные экскурсии «Быт и культура народа сето» проходят в 11:00 и 14:00. Также можно записаться на индивидуальную экскурсию. Сделать это можно по телефону: 8-911-385-34-61.

Как и раньше, в музее-усадьбе работает интерактивная площадка «Кухня бабушки Кюлаотс», на которой можно приготовить и попробовать  сыр.

Оплата билетов и программ в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово по Пушкинской карте доступна только онлайн. Приобретенный билет необходимо предварительно сохранить на телефон или распечатать.

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