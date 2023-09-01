Жители Псковской области могут заплатить за детский сад и школьные услуги на почте

15:49, 01 сентября 2023, ПАИ

Оплатить услуги детского сада и школы: питание, группу продлённого дня, дополнительные кружки и секции – жители Псковской области могут на почте, сообщили ПАИ в псковском УФПС.

С начала года почтовые отделения приняли более 3 000 таких платежей. Чаще всего услуги детских образовательных учреждений оплачивали жители Великолукского района – 53 % от всех платежей, жители Псковского района – 25 % и Себежского – 20 %.

Клиенты «Почты России» Псковской области ещё могут оплатить услуги детского сада и школы на дому с помощью почтальона, у которого есть мобильный почтово-кассовый терминал. Сервис платежей ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях. В подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. С начала 2023 года псковичи на дому совершили более 100 таких платежей.

«В преддверии начала учебного года растёт актуальность оплаты услуг детских садов, школ и дополнительного образования. Жители Псковской области могут осуществить оплату услуг в ближайшем почтовом отделении или дома во время визита почтальона. Второй вариант особенно популярен среди маломобильных граждан, беременных женщин и жителей отдалённых населённых пунктов», – отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.