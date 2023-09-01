Игорь Дитрих – о новых автобусах: Так за несколько раз мы полностью обновим автопарк
570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими. Обновление общественного транспорта в регионе прокомментировал ПАИ вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.
«Конечно, такая закупка общественного транспорта очень нужна. Автобусный парк нужно обновлять, и, конечно, это безопасность и удобство для всех без исключения пассажиров», – сказал Игорь Дитрих.
Вице-спикер областного Собрания подчеркнул, что поступление новых автобусов в регион – это хорошее подспорье для полного обновления автобусного парка.
«Это хорошее подспорье, и если это будет делаться с определённой периодичностью, то, в принципе, за несколько раз мы полностью обновим имеющийся автопарк, и потом его можно будет поддерживать постоянно на должном уровне», – заключил Игорь Дитрих.
Ранее обновление общественного транспорта в регионе прокомментировал гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов.
Напомним, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.
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Игорь Дитрих – о новых автобусах: Так за несколько раз мы полностью обновим автопарк