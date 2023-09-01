Татьяна Кузьмина – о ситуации с лекарствами: Импортозамещение идёт в полном объёме

17:03, 01 сентября 2023, ПАИ

Ситуацию с лекарственными препаратами в России прокомментировала руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 сентября.

«Даже если у нас уходят из оборота какие-то импортные препараты, то наша отечественная промышленность тут же подхватывает эти позиции и начинает выпуск препаратов», – отметила она и добавила, что сейчас имеются все отечественные аналоги инсулинов, а также препаратов от бронхиальной астмы.

Гостья студии также подчеркнула, что импортозамещение идёт в полном объёме. «На сегодняшний день эти препараты отнюдь не плохого качества. Если ранее мы могли сказать, что импорт качественнее, то сейчас наше производство организовано на высочайшем уровне», – резюмировала Татьяна Кузьмина.