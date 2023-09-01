Знамя торжественно вручили ветеранам УИС Псковской области

18:03, 01 сентября 2023, ПАИ

Торжественная церемония вручения знамени совету ветеранов УИС Псковской области состоялась в УФСИН России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Праздничное мероприятие прошло в 79-ю годовщину со Дня образования уголовно-исполнительной системы Псковской области. Участие в нём приняли руководство УФСИН и подведомственных учреждений, члены ветеранской организации, личный состав управления. В качестве приглашённых гостей на церемонии присутствовали начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев и заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.

Начался праздник с выноса знамени УФСИН России по Псковской области. Всех сотрудников и ветеранов с очередной годовщиной со дня образования регионального пенитенциарного ведомства от имени руководства УИС области поздравил начальник управления Алексей Емельянов. Он поблагодарил личный состав за нелёгкий ежедневный труд, особо отметил деятельность ветеранской организации в деле служения Отечеству и в патриотическом воспитании молодого поколения.

Помощник начальника управления по организации работы с верующими протоиерей Михаил (Фёдоров) совершил чин освящения знамени ветеранской организации, после чего начальник УФСИН вручил его председателю совета ветеранов УИС по Псковской области Владимиру Михайлову, который в ответном слове выразил уверенность, что оно станет символом единства ветеранского движения и ориентиром для новых достижений.

Завершилось торжество вручением ведомственных наград, очередных специальных званий и спортивных званий, благодарственных писем администрации города и Псковской городской Думы. В рамках награждения личный состав УФСИН отметили за вклад в развитие донорского движения, участие в благотворительных акциях региона.