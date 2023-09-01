Более 4,5 тысячи новых книг приобрели для модельной библиотеки в Дно

16:49, 01 сентября 2023, ПАИ

Новую модельную библиотеку осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Дновский район сегодня, 1 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Экскурсию по отремонтированным помещениям провела директор библиотеки Ольга Богун. Она показала взрослый и детский отделы библиотеки, медиазал, а также фотозону.

Двухэтажное здание библиотеки полностью оснащено современным оборудованием. Например, в детском отделении есть специальные интерактивные панели, 4D-книги и мультимедийный экран.

Кроме того, было закуплено более 4 600 экземпляров новых книг.

Отметим, что библиотека начала свою работу в конце декабря 2022 года.

Напомним, что Дновская районная библиотека стала победителем всероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря этому на её базе создали современную модельную библиотеку.