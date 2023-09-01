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Общество

День знаний отпраздновали в Псковском музее

Традиционно в День знаний, 1 сентября, в Псковском музее-заповеднике прошла акция для школьников и студентов «В музей за знаниями», в рамках которой на музейных объектах состоялся цикл интерактивных программ и экскурсий для учащихся школ, лицеев и колледжей города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В Приказной палате Псковского кремля для учащихся 2 «А» класса средней общеобразовательной школы № 12 музейщики провели интерактивную программу «Как учили в старину». Ребята смогли представить себя в роли учеников средневековой школы, попробовать произнести названия букв славянской азбуки, а также написать эти буквы настоящими гусиными перьями и чернилами. И всё это в окружении интерьеров XVII века Приказной палаты.

А в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника ученики 8 «Б» класса социально-экономического лицея № 21 посетили экскурсию «Дом, который построил Поганкин».

«Это авторская экскурсия-приключение, в ходе которой ребята окунулись в таинственную атмосферу уникальных купеческих палат, наполненных загадочными историями о жизни их обитателей. Юные гости музея совершили путешествие по всем трём этажам палат, проходя «сквозь стены» по необычным внутристенным лестницам, и узнали историю семьи купца Поганкина: почему Сергей Иванович сколачивал капитал, строил крепкие палаты на века, а семья его прожила в этом доме чуть более 30 лет», – отметили сотрудники музея.

Ученица 8 «Б» класса школы № 21 Дарья Кузьмина подчеркнула, что экскурсия была очень интересная.  

«Вообще, экскурсия была очень интересная, я, на самом деле, очень мало знала о купце Поганкине, потому что раньше мне не доводилось бывать в палатах. Больше всего мне понравилось смотреть, как проверяют ткани, продевая через кольцо. Я такого никогда не видела, и это было очень интересно. А ещё очень удивили лестницы и высота их степеней. Подниматься было, и правда, тяжело, но это стоило того», – поделилась она.

Также интерактивная программа прошла во Дворе Постникова. Участники познакомились с расположением Двора Постникова, прогулялись по этажам каменного здания и узнали об архитектурных особенностях палат. В Варлаамовской башне гостей ждала экскурсия, на которой им рассказали об истории одной из самых больших башен Псковской крепости, а музейная мастерская палат у Сокольей башни встретила ребят мастер-классами, на которых они научились делать своими руками «игрушки-стригушки» из джута и даже написали письмо пером и чернилами, как в XIX веке.

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