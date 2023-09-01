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Дрон-налёт и ДЭГ-тренировка. 128-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

Безусловно, событие недели – налёт БПЛА на аэродром Пскова. И тут крайне важно, как реагировали власти и псковичи на этот инцидент, какие уроки надо извлечь каждому, чтобы не потворствовать врагу.

А избирательная кампания идёт своим чередом, прошла тренировка ДЭГ, в которой в качестве кандидатов выступили четыре полных тёзки.

Тем временем, железная дорога, оберегая покой граждан, запретила играть в вагонах на музыкальных инструментах – гастролирующие музыканты и дембеля в расстройстве.

Об этом – в местами ироничной и абсурдной программе «Псковский телеграм», 128-й выпуск которой выйдет сегодня в эфир.

Фото: ПАИ

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном Телеграм-пространстве. Программа выходит в свет еженедельно по пятницам в 18:00 – на портале ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Выпуски «Псковского телеграма» также можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Телеграм-канале Псковского агентства информации.

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