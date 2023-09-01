Стала известна программа киберфестиваля в Пскове

17:49, 01 сентября 2023, ПАИ

Стала известна программа киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи», который пройдёт в СРП «Простория» в Пскове завтра. Об этом ПАИ сообщили организаторы киберфестиваля.

10:00 – старт соревнований по компьютерному спорту;

11:45 – старт соревнований по шахматам и спортивному программированию;

12:00 – старт соревнований по ритм-денс, панна-футболу, HearthStone;

13:00 – официальное открытие турнира;

13:20 – трансляция первого полуфинала в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive;

14:10 – конкурс отжиманий;

14:20 – трансляция второго полуфинала в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive;

15:10 – розыгрыш призов (конкурс репостов онлайн);

15:20 – подведение итогов голосования лучшей киберспортивной дисциплины фестиваля избирательной комиссией Псковской области;

15:35 – конкурс косплей;

16:20 – награждение конкурса косплей;

16:30 – награждение участников соревнований;

16:50 – старт финальных игр.

На киберфестивале спортсмены будут соревноваться в популярных дисциплинах: DOTA 2, Counter-Strike, Hearthstone, Ритм симулятор (Джаст Данс), фиджитал-панна, онлайн-шахматы и спортивного программирования по дисциплине: алгоритмическое программирование. В ходе соревнований будут работать специальные площадки, где можно понаблюдать за трансляцией виртуальных сражений на большом экране, а также поиграть в игры на консолях.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».