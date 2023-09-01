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Стала известна программа киберфестиваля в Пскове

Стала известна программа киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи», который пройдёт в СРП «Простория» в Пскове завтра. Об этом ПАИ сообщили организаторы киберфестиваля.

Фото здесь и далее предоставлено организаторами киберфестиваля «ITочка роста цифровой молодёжи»

10:00 – старт соревнований по компьютерному спорту;
11:45 – старт соревнований по шахматам и спортивному программированию;
12:00 – старт соревнований по ритм-денс, панна-футболу, HearthStone; 
13:00 – официальное открытие турнира; 
13:20 – трансляция первого полуфинала в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive;
14:10 – конкурс отжиманий;
14:20 – трансляция второго полуфинала в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive;
15:10 – розыгрыш призов (конкурс репостов онлайн); 
15:20 – подведение итогов голосования лучшей киберспортивной дисциплины фестиваля избирательной комиссией Псковской области; 
15:35 – конкурс косплей; 
16:20 – награждение конкурса косплей; 
16:30 – награждение участников соревнований;
16:50 – старт финальных игр.

На киберфестивале спортсмены будут соревноваться в популярных дисциплинах: DOTA 2, Counter-Strike, Hearthstone, Ритм симулятор (Джаст Данс), фиджитал-панна, онлайн-шахматы и спортивного программирования по дисциплине: алгоритмическое программирование. В ходе соревнований будут работать специальные площадки, где можно понаблюдать за трансляцией виртуальных сражений на большом экране, а также поиграть в игры на консолях.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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