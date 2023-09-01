Мобильное приложение ФНС России поможет проверить кассовый чек

18:15, 01 сентября 2023, ПАИ

Проверить легальность чека, хранить и получать электронные кассовые чеки, а также сообщать о нарушениях можно с помощью мобильного приложения «Проверка чеков ФНС России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Для проверки чека покупателю необходимо отсканировать QR-код или ввести данные в приложение вручную. В случае если при проверке выявлена некорректность чека, то есть он не соответствует определённым параметрам, пользователь вправе отправить жалобу в налоговые органы.

Чеки, сохранённые в приложении, удобно прикладывать к декларации при заявлении налогового вычета.

Напомним, применение контрольно-кассовой техники на рынках и ярмарках обязательно в следующих случаях:

– в павильонах, киосках, палатках, автолавках, помещениях контейнерного типа и других торговых местах, обеспечивающих показ и сохранность товара;

– при продаже непродовольственных товаров из перечня, утверждённого постановлением правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р;

– при реализации продукции, подлежащей маркировке, такой как сигареты и папиросы, духи, шины и покрышки, верхняя одежда, бельё постельное, обувь и другая продукция;

– при продаже подакцизных товаров, к которым относятся спиртосодержащая и алкогольная продукция, моторные масла, бензин и тому подобные товары.

В настоящее время в Псковской области зарегистрировано почти 16 тысяч аппаратов контрольно-кассовой техники. Потребительский контроль позволяет повысить уровень соблюдения предпринимателями законодательства о ККТ.

Приложение доступно пользователям для скачивания в Google Play и App Store.