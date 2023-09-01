Мобильное приложение ФНС России поможет проверить кассовый чек
Проверить легальность чека, хранить и получать электронные кассовые чеки, а также сообщать о нарушениях можно с помощью мобильного приложения «Проверка чеков ФНС России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Для проверки чека покупателю необходимо отсканировать QR-код или ввести данные в приложение вручную. В случае если при проверке выявлена некорректность чека, то есть он не соответствует определённым параметрам, пользователь вправе отправить жалобу в налоговые органы.
Чеки, сохранённые в приложении, удобно прикладывать к декларации при заявлении налогового вычета.
Напомним, применение контрольно-кассовой техники на рынках и ярмарках обязательно в следующих случаях:
– в павильонах, киосках, палатках, автолавках, помещениях контейнерного типа и других торговых местах, обеспечивающих показ и сохранность товара;
– при продаже непродовольственных товаров из перечня, утверждённого постановлением правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р;
– при реализации продукции, подлежащей маркировке, такой как сигареты и папиросы, духи, шины и покрышки, верхняя одежда, бельё постельное, обувь и другая продукция;
– при продаже подакцизных товаров, к которым относятся спиртосодержащая и алкогольная продукция, моторные масла, бензин и тому подобные товары.
В настоящее время в Псковской области зарегистрировано почти 16 тысяч аппаратов контрольно-кассовой техники. Потребительский контроль позволяет повысить уровень соблюдения предпринимателями законодательства о ККТ.
Приложение доступно пользователям для скачивания в Google Play и App Store.
Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли почти на 5% за восемь месяцев
В День знаний в ПсковГУ прошла встреча студентов с председателем избиркома Псковской области
Игорь Дитрих – о новых автобусах: Так за несколько раз мы полностью обновим автопарк