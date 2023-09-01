Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Библиотеку и спортивную площадку модернизировали в Дно

Модернизацию учреждений образования и культуры оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Дновский район 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Вместе с ним объекты осмотрели председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководитель профильных исполнительных органов региона, представители областного парламента и глава Дновского района Михаил Шауркин.

Сначала они посетили Дновскую модульную библиотеку, в которой на средства регионального бюджета в размере 20 млн рублей был проведён капитальный ремонт. В двухэтажном здании заменена система печного отопления, установлены новое газовое оборудование и вентиляция, проведено электроснабжение, отремонтированы потолки, полы и стены, смонтированы новые входные двери и окна, обновлены фасад, цоколь, кровля и входная зона с учётом возможности пропуска маломобильных групп граждан. Здание также оборудовано системами безопасности.

Благодаря национальному проекту «Культура» библиотеку усовершенствовали: закупили почти пять тысяч книг, а также создали рабочие компьютерные места, центр социально-правовой информации и детский центр развития, фотостудию. На оснащение библиотеки было потрачено около 10 млн рублей.

В библиотеке также разработали новую концепцию, согласно которой всё от дизайна помещений и мебели до формы сотрудников выполнено в железнодорожной стилистике. В пресс-службе отметили, что особенно высоко новый дизайн оценили юные посетители.

Михаил Ведерников сказал, что это одна из лучших библиотек в Псковской области. «Молодцы, здорово придумали и организовали, видно, что подошли с душой», – подчеркнул он.

Затем гости посетили спортивную площадку при Дновской средней школе № 1 и оценили её готовность к эксплуатации. В 2023 году она была обновлена за счёт федеральных средств в размере более 8 млн рублей по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Спорткомплекс оснащён специальным прорезиненным покрытием и включает в себя несколько игровых зон.

На площадке планируют проводить уроки физкультуры, но также она будет доступна для школьников и во внеурочное время. Заниматься здесь смогут и жители города. Для удобства по периметру площадки установлены системы освещения, а для безопасности – камеры видеонаблюдения.

Добавим, что в следующем году планируется обновление самой школы в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования. В свою очередь Михаил Ведерников выразил готовность со стороны правительства области оказать содействие в благоустройстве пришкольной территории.

В завершение визита Михаил Ведерников встретился с местными активистами. Губернатор отметил, что динамика развития района налицо, а также оценил работу муниципальной команды. В пресс-службе напомнили, что в рейтинге муниципальных образований по реализации мероприятий региональных проектов Дновский район занимает третье место. «Хороший результат. Остаётся только наращивать темпы во всех направлениях, привлекая в район всё больше и больше средств разных региональных и федеральных программ», – подчеркнул глава региона.

Жители района также смогли задать Михаилу Ведерникову вопросы, касающиеся жизни и развития муниципалитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 сентября 2023

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли почти на 5% за восемь месяцев

01 сентября 2023

В День знаний в ПсковГУ прошла встреча студентов с председателем избиркома Псковской области

01 сентября 2023

Более 50 млн импортных цветов поступило в Псковскую область к 1 сентября

01 сентября 2023

Участок для голосования жителей новых российских регионов работает в Пскове

01 сентября 2023

Библиотеку и спортивную площадку модернизировали в Дно

01 сентября 2023

Игорь Дитрих – о новых автобусах: Так за несколько раз мы полностью обновим автопарк

01 сентября 2023

Первокурсники ПсковГУ стали участниками стратегической сессии

01 сентября 2023

В эфир вышел 128-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...