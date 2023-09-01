Библиотеку и спортивную площадку модернизировали в Дно

19:43, 01 сентября 2023, ПАИ

Модернизацию учреждений образования и культуры оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Дновский район 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с ним объекты осмотрели председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководитель профильных исполнительных органов региона, представители областного парламента и глава Дновского района Михаил Шауркин.

Сначала они посетили Дновскую модульную библиотеку, в которой на средства регионального бюджета в размере 20 млн рублей был проведён капитальный ремонт. В двухэтажном здании заменена система печного отопления, установлены новое газовое оборудование и вентиляция, проведено электроснабжение, отремонтированы потолки, полы и стены, смонтированы новые входные двери и окна, обновлены фасад, цоколь, кровля и входная зона с учётом возможности пропуска маломобильных групп граждан. Здание также оборудовано системами безопасности.

Благодаря национальному проекту «Культура» библиотеку усовершенствовали: закупили почти пять тысяч книг, а также создали рабочие компьютерные места, центр социально-правовой информации и детский центр развития, фотостудию. На оснащение библиотеки было потрачено около 10 млн рублей.

В библиотеке также разработали новую концепцию, согласно которой всё от дизайна помещений и мебели до формы сотрудников выполнено в железнодорожной стилистике. В пресс-службе отметили, что особенно высоко новый дизайн оценили юные посетители.

Михаил Ведерников сказал, что это одна из лучших библиотек в Псковской области. «Молодцы, здорово придумали и организовали, видно, что подошли с душой», – подчеркнул он.

Затем гости посетили спортивную площадку при Дновской средней школе № 1 и оценили её готовность к эксплуатации. В 2023 году она была обновлена за счёт федеральных средств в размере более 8 млн рублей по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Спорткомплекс оснащён специальным прорезиненным покрытием и включает в себя несколько игровых зон.

На площадке планируют проводить уроки физкультуры, но также она будет доступна для школьников и во внеурочное время. Заниматься здесь смогут и жители города. Для удобства по периметру площадки установлены системы освещения, а для безопасности – камеры видеонаблюдения.

Добавим, что в следующем году планируется обновление самой школы в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования. В свою очередь Михаил Ведерников выразил готовность со стороны правительства области оказать содействие в благоустройстве пришкольной территории.

В завершение визита Михаил Ведерников встретился с местными активистами. Губернатор отметил, что динамика развития района налицо, а также оценил работу муниципальной команды. В пресс-службе напомнили, что в рейтинге муниципальных образований по реализации мероприятий региональных проектов Дновский район занимает третье место. «Хороший результат. Остаётся только наращивать темпы во всех направлениях, привлекая в район всё больше и больше средств разных региональных и федеральных программ», – подчеркнул глава региона.

Жители района также смогли задать Михаилу Ведерникову вопросы, касающиеся жизни и развития муниципалитета.