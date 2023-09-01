Пропавшего в Псковской области 61-летнего мужчину нашли живым
Пропавший 61-летний житель деревни Лютые Болоты Порховского района Псковской области найден живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 27 августа он ушёл в лес и не вернулся.
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