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Общество

Пропавшего в Псковской области 61-летнего мужчину нашли живым

Пропавший 61-летний житель деревни Лютые Болоты Порховского района Псковской области найден живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 августа он ушёл в лес и не вернулся.

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