68-летняя пенсионерка пропала в Струго-Красненском районе

21:10, 01 сентября 2023, ПАИ

68-летняя Ирина Сидава (Николаева) пропала в деревне Заречье Струго-Красненского района Псковской области. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 29 августа местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые.

Предположительно была одета в красную кофту и красные штаны. С собой имела розовую маленькую сумку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ирины Сидава (Николаевой), просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.