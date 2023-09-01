Псковичей приглашают на бесплатный курс для молодых семей «Ключ разумения»

21:33, 01 сентября 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр совместно с епархиальным отделом религиозного образования и катехизации открывает регистрацию молодых семей с детьми от 6 до 11 лет на бесплатный курс «Ключ разумения» на направлении «духовная безопасность семьи». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

В рамках курса пройдёт 15 встреч-бесед, три экскурсии и две встречи со священником, руководителем епархиального отдела религиозного образования и катехизации, клириком храма святых Константина и Елены протоиереем Романом (Лединым).

Занятия будет проводить методистка Псковского городского молодёжного центра, учительница русского языка и литературы, учитель-логопед, выпускница ОДО Московской духовной академии Анастасия Иванова.

Встречи будут проходить два раза в месяц по пятницам с 19:40 до 20:30 в актовом зале Псковского городского молодёжного центра на улице Максима Горького, дом 15. Первая встреча состоится 29 сентября.

Чтобы записаться на курс, нужно заполнить заявление на зачисление семьи.