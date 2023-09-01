Глава Опочецкого района встретился с молодыми учителями

21:56, 01 сентября 2023, ПАИ

Встреча главы Опочецкого района Юрия Ильина с молодыми учителями состоялась сегодня, накануне нового учебного года, сообщает газета «Красный маяк».

В этом году в районные школы пойдёт работать шесть новых педагогов. Учителя начальных классов придут в Краснооктябрьскую и Глубоковскую школы, а также в школу № 4, которая пополнилась ещё и новым педагогом-организатором. В гимназии появится новый логопед, а детской школе искусств – молодой преподаватель.

Юрий Ильин поздравил специалистов с выбором профессии и вручил им цветы.

После последовало чаепитие, за которым участники встречи поговорили об особенностях работы учителем и перспективах развития района. Глава также ответил на все волнующие молодых педагогов вопросы.