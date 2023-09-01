День знаний торжественно отметили в колледже искусств в Пскове

22:55, 01 сентября 2023, ПАИ

День знаний в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова отметили торжественным собранием педагогического коллектива, студентов и родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Праздник открыл сводный военный оркестр 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дирижёром которого является старший лейтенант Леонид Навзчиков.

Затем к собравшимся в зале обратилась директор колледжа, заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова. Она отметила уникальность образовательного учреждения для Псковской области, поскольку в нём реализуются не только задачи профессиональной подготовки кадров, но и множество музыкальных и культурно-просветительских проектов.

Слова напутствия директор адресовала первокурсникам, подчеркнув, что поступление в колледж – важный этап в их профессиональном становлении и что именно они – талантливые музыканты, хореографы и художники – должны сохранять и приумножать творческие традиции колледжа.

Участников приветствовала и первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. Она выразила надежду, что новый учебный год будет наполнен добрыми творческими событиями и удачами.

Присутствующих также поздравили председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев, председатель студенческого совета колледжа искусств и председатель первичного отделения «Движение Первый», студент третьего курса Никита Вахрушев, председатель родительского комитета Светлана Нечаева.

Ведущими концерта были студенты второго курса по специальности «социально-культурная деятельность». Они отметили, что колледж искусств гордится более чем 60-летней историей, объединившей два образовательных учреждения – Псковское музыкальное училище и колледж культуры.

Зрители увидели презентацию с фотографиями выпускников прошлого года, которые поступили в ведущие вузы страны, начали свою профессиональную деятельность по полученной в колледже специальности, а также поступили на службу в военные оркестры и хореографические ансамбли.

В концертной программе праздника выступили: Ева Кальцанова (фортепиано), Ждан Михайлов (аккордеон), Никита Никитин (баян), струнный ансамбль в составе Романа Романова (контрабас), Ивана Кузьмина, Натальи Клюкиной, Натальи Анакиной и Кейты Даниловой (виолончель), хореографический ансамбль «Юность» под руководством Алёны Тагировой, ансамбль солистов специальности «музыкальное искусство эстрады» под руководством Ирины Галковской.

После День знаний для студентов первого курса продолжился обзорной экскурсией по городу.