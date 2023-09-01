Опочецкие семьи получили адресную помощь в рамках акции «Помоги пойти учиться»

23:12, 01 сентября 2023, ПАИ

Опочецкие семьи получили адресную помощь в рамках ежегодной акции «Помоги пойти учиться», которую проводит Министерство внутренних дел России с целью оказания содействия семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в районной газете «Красный маяк».

Совместная благотворительная акция межмуниципального отдела МВД России «Опочецкий» и районного Дома культуры состоялась первого сентября. Инспектор по делам несовершеннолетних Елена Зидра, специалист по работе с детьми и молодёжью Яна Зонова и представители ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» поздравили будущих первоклассников из малообеспеченных семей, пожелав им радостного праздника, семейного благополучия и хорошего настроения.

Детям подарили канцелярские принадлежности, заколки и резинки для волос, развивающие головоломки и пазлы.

В газете напомнили, что подобные акции в Опочецком районе уже давно стали доброй традицией.

Семьи, находящиеся в непростых жизненных условиях, в ходе профилактических межведомственных рейдов также посещают сотрудники полиции, оказывают им консультативную и практическую помощь в подготовке детей к новому учебному году.