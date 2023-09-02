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Общество

День российской гвардии отмечают 2 сентября

День российской гвардии отмечается в Вооружённых силах РФ 2 сентября, сообщает calend.ru.

Этот памятный день ВС РФ установлен в 2000 году указом президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии (указ президента РФ № 2032 от 22 декабря 2000 года «Об установлении Дня российской гвардии») и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.

Российская императорская гвардия была создана в начале царствования Петра Первого из потешных войск в составе Преображенского и Семёновского полков, официально получивших название гвардейских в 1700 году. В то время гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск.

Гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях XVIII–XIX веков, всегда показывая образцы героизма, мужества и самоотверженности.

В 1918 году гвардейские части были упразднены вместе с расформированием царской армии, а вновь созданы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).

Отличившиеся под Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по распоряжению И. Сталина получили наименование гвардейских. В сентябре этого же года в Красной армии было введено понятие «гвардейская часть».

Звание гвардейской присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям Советских вооружённых сил, отличившимся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав – гвардейское звание и нагрудный знак.

Гвардии современной России, входящие в состав Вооружённых сил РФ – это гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская бригада, 28-я краснознамённая гвардейская ракетная дивизия, находящаяся в составе 27-й ракетной армии, линейные соединения ВДВ, гвардейские части и корабли ВМФ, гвардейские части сухопутных войск и военно-воздушных сил. В настоящее время более 100 воинских частей и соединений армии и флота России имеют почётное наименование гвардейских.

В апреле 2016 года указом президента РФ была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ, или Росгвардия), в структуру которой вошли также и войска национальной гвардии РФ, созданные тогда же на базе Внутренних войск МВД России. Росгвардия наряду с ФСБ, СВР, ФСО, ГФС, ФСТЭК и службой специальных объектов при президенте России относится к силам и средствам обеспечения безопасности, то есть к спецслужбам.

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