Три сотрудника локомотивного депо обвиняются в покушении на кражу дизельного топлива в Великих Луках

09:36, 02 сентября 2023, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в связи с покушением на кражу дизельного топлива из тепловоза. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх сотрудников локомотивного депо.

Они обвиняются по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 14 июня 2023 года мужчины слили с тепловоза более 540 килограмм дизельного топлива и сбросили канистры на железнодорожные пути.

План похищения горючего прервали сотрудники транспортной полиции. Они задержали работника депо во время сбора с ж/д путей канистр с топливом.

Уголовное дело направлено в Великолукский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.