Военный комиссариат приглашает псковичей на службу по контракту

10:05, 02 сентября 2023, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района осуществляет набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Основные требования для службы по контракту: мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД.

Средний размер денежного довольствия в учебном центре составляет от 30 до 45 тысяч рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет), 195 тысяч рублей единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).

В зоне специальной операции денежное довольствие составляет от 204 тысяч рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).

Контрактники также смогут получить собственное жильё за счёт Минобороны РФ через специальную накопительно-ипотечную систему, бесплатно проходить необходимые обследования и лечение в военно-медицинских учреждениях страны.

Получить информацию можно по телефону 72-72-65 или непосредственно в военном комиссариате по адресу: г. Псков, улица Первомайская, 38, кабинет № 22.