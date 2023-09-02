Дерматолог объяснила, как часто надо менять полотенца

10:33, 02 сентября 2023, ПАИ

Полотенца не первой свежести могут стать рассадником бактерий, вирусов и грибков, предупредила врач-дерматолог Светлана Жабоева. В интервью радио Sputnik она объяснила, как часто их нужно менять.

По словам врача-дерматолога, чтобы ткань не становилась источником различных инфекций, нужно соблюдать два простых правила. Во-первых, полотенце не должно быть одно.

«Важно соблюдать правила гигиены, для этого в идеале надо для тела, ног и лица использовать три разных полотенца. Если мы используем только одно для всего, то оно дольше остаётся мокрым. На мокром полотенце в тёплом помещении начинают размножаться бактерии, вирусы и грибок. Когда у нас три полотенца, то каждое из них мы используем реже, а значит, они успевают высохнуть и риск меньше», – заметила Светлана Жабоева.

Во-вторых, полотенца желательно менять как можно чаще.

«Даже если вы используете три полотенца, то их не надо забывать менять. Желательно делать это не реже чем раз в три дня, и это при условии здоровой кожи. Если у вас есть какие-то высыпания на коже, то желательно менять полотенца ежедневно. Если нет возможности стирать так часто, надо хотя бы проглаживать их горячим утюгом», – объяснила Светлана Жабоева.