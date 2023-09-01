Безработная псковичка оплатила покупки чужой картой

10:58, 02 сентября 2023, ПАИ

В полицию Пскова обратился 42-летний местный житель и сообщил об утрате банковской карты. А также о том, что после потери неизвестное лицо потратило с карты более пяти тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Удалось выяснить, что списания денежных средств были сделаны в алкогольном магазине крупной торговой сети, в кафе и ночном заведении общепита.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий удалось установить подозреваемое лицо. Им оказалась 42-летняя безработная псковичка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование уголовного дела продолжается.