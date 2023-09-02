До +24 градусов ожидается в Псковской области 3 сентября

11:24, 02 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 3 сентября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью без существенных осадков, днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет низкое.