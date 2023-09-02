До +24 градусов ожидается в Псковской области 3 сентября
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 3 сентября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью без существенных осадков, днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет низкое.
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