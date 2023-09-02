Псковичам предлагают в одиннадцатый раз выбрать «Народного участкового»

12:31, 02 сентября 2023, ПАИ

Псковичам предлагают в одиннадцатый раз выбрать «Народного участкового». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс «Народный участковый» проводится ежегодно по инициативе МВД России в три этапа. На первом этапе будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. УМВД России по Псковской области приглашает граждан принять участие в голосовании за своего участкового. Голосование будет проходить на официальном сайте ведомства с 11 по 20 сентября 2023 года.

Информация об участниках конкурса, их фотографии будут размещены в специальном разделе сайта.

«Второй этап конкурса организуется УМВД России по Псковской области и проводится путем размещения до 1 октября текущего года на официальном Интернет-сайте УМВД России по Псковской области информации об участковых уполномоченных полиции – победителях первого этапа конкурса для предоставления населению возможности выбрать победителя второго этапа конкурса», – говорится в сообщении.

Лучший участковый области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.