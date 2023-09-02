Житель Великолукского района перевёл мошенникам более двух миллионов рублей

14:51, 02 сентября 2023, ПАИ

Сотрудниками МО МВД России «Великолукский» расследуется очередной факт дистанционного хищения денежных средств. За помощью в полицию обратился 63-летний житель посёлка Нагорный Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший пояснил, что днём ранее на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника силовых структур. Собеседник пояснил, что проводит следственные мероприятия по защите денежных средств великолучанина от действий неустановленных злоумышленников.

«Мужчина доверился звонившему и стал следовать инструкциям, которые получал по телефону, в результате чего лишился 2 123 000 рублей. Личные и кредитные средства потерпевший перевёл через банкомат в торговом центре на реквизиты банковской карты, которые предоставил лжеследователь», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). Расследование уголовного дела продолжается.