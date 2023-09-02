Девятилетний ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Пскове

15:21, 02 сентября 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля Skoda и девятилетнего пешехода произошло на улице Кузбасской Дивизии у дома №30А в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал ребёнок. Он госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, на пешеходном переходе автомобиль остановился для высадки пассажира. В этот момент из-за транспортного средства выбежал ребенок и ударился об дверь.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.