Девятилетний ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Пскове
Столкновение автомобиля Skoda и девятилетнего пешехода произошло на улице Кузбасской Дивизии у дома №30А в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал ребёнок. Он госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, на пешеходном переходе автомобиль остановился для высадки пассажира. В этот момент из-за транспортного средства выбежал ребенок и ударился об дверь.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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