О музыке и новых жанрах рассказал виолончелист Борислав Струлёв в интервью «АиФ-Псков»

16:22, 02 сентября 2023, ПАИ

Российский виолончелист с мировой славой Борислав Струлёв дал интервью «АиФ-Псков». В конце августа он принимал участие в фестивале Crescendo-2023 в Пскове. В интервью виолончелист рассказал, в чём видит будущее искусства, зачем хочет спуститься с виолончелью на морское дно и почему он не стал пианистом.

Борислав Струлёв занимается музыкой с восьми лет и на вопрос, не было ли сожаления, что детство прошло мимо, он говорит, что жалеть об этом просто смешно, ведь в семье все музыканты и артисты.

Почему Борислав Струлёв называет себя музыкальным Джеймсом Бондом, что за жанр – техноопера и зачем музыкант давал концерт в шахте – в интервью «АиФ-Псков».