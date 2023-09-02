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Культура

О музыке и новых жанрах рассказал виолончелист Борислав Струлёв в интервью «АиФ-Псков»

Российский виолончелист с мировой славой Борислав Струлёв дал интервью «АиФ-Псков». В конце августа он принимал участие в фестивале Crescendo-2023 в Пскове. В интервью виолончелист рассказал, в чём видит будущее искусства, зачем хочет спуститься с виолончелью на морское дно и почему он не стал пианистом.

Фото: Андрей Кокшаров

Борислав Струлёв занимается музыкой с восьми лет и на вопрос, не было ли сожаления, что детство прошло мимо, он говорит, что жалеть об этом просто смешно, ведь в семье все музыканты и артисты.

Почему Борислав Струлёв называет себя музыкальным Джеймсом Бондом, что за жанр – техноопера и зачем музыкант давал концерт в шахте – в интервью «АиФ-Псков».

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