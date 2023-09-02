Безопасность юных великолучан в День знаний обеспечили сотрудники Госавтоинспекции

17:08, 02 сентября 2023, ПАИ

Безопасность юных великолучан в День знаний обеспечили сотрудники Госавтоинспекции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 1 сентября 2023 года в соответствии с планом был задействован весь личный состав Госавтоинспекции Великих Лук для обеспечения безопасности школьников. Вблизи всех образовательных организаций, расположенных на территории города, было организовано дежурство на пешеходных переходах.

«Во время несения службы сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки проводилась разъяснительная работа с детьми и их родителями о неукоснительном соблюдении ПДД, в том числе при управлении вело- и мототранспортом, СИМ в соответствии с возрастом», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что ДТП или ЧП на дороге с участием детей в праздничный день не отмечено.