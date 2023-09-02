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Общество

Троих несовершеннолетних нарушителей выявили в Печорском районе

Троих несовершеннолетних нарушителей выявили сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский», когда проводили рейд по профилактике нарушений правил дорожного движения 1 сентября. Об этом сообщили в газете «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

В Печорах остановили юношу, ехавшего на мопеде без водительского удостоверения.

Аналогичные нарушения выявлены в Изборске и Новом Изборске.

Мопеды молодых печерян эвакуировали на штрафстоянку, а также передали материалы в отдел по работе с несовершеннолетними. Родители нарушителей могут получить наказание по статье 5.35 КоАП РФ в виде штрафа.

В газете напомнили, что на управление мопедами и скутерами требуется удостоверение, которое выдаётся только по достижении 16 лет.  

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