Троих несовершеннолетних нарушителей выявили в Печорском районе

18:59, 02 сентября 2023, ПАИ

Троих несовершеннолетних нарушителей выявили сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский», когда проводили рейд по профилактике нарушений правил дорожного движения 1 сентября. Об этом сообщили в газете «Печорская правда».

В Печорах остановили юношу, ехавшего на мопеде без водительского удостоверения.

Аналогичные нарушения выявлены в Изборске и Новом Изборске.

Мопеды молодых печерян эвакуировали на штрафстоянку, а также передали материалы в отдел по работе с несовершеннолетними. Родители нарушителей могут получить наказание по статье 5.35 КоАП РФ в виде штрафа.

В газете напомнили, что на управление мопедами и скутерами требуется удостоверение, которое выдаётся только по достижении 16 лет.