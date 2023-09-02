Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О правилах безопасности на осенней рыбалке рассказали псковичам

Об основных правилах безопасности на осенней рыбалке рассказали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Осенняя рыбалка особенно привлекательна для любителей этого вида отдыха. Ведь в этот период активность некоторых пород рыб возрастает, что гарантирует хороший улов.

Однако осенью температура воды в водоёмах заметно понижается. В случае, если лодка перевернулась и человек оказался в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Холодная вода будет сковывать движения, и спастись в такой ситуации довольно трудно.

При рыбалке с берега также стоит учитывать потенциальные неприятности. Место ловли не должно иметь высоких и обрывистых берегов. Участки, полностью лишённые растительных покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая у воды становится скользкой.

Чтобы отдых не обернулся трагедией, рыболовы должны соблюдать правила безопасного поведения на воде. 

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды. При сильном ветре необходимо воздержаться от выхода на воду. Запрещается выходить на судовой ход при ограниченной (менее одного километра) видимости, а также двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.

Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
 
Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных и непредсказуемых ситуациях.
 
Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа.
 
Помните, что алкоголь – ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.
 
Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к нарушению герметичности баллонов лодки.
 
Продолжительность тёмного времени суток увеличивается. В связи с этим необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время. При необходимости движения в темноте следует проверить исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания.
 
Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем вверх. В случае, если не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, можно направить её на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 сентября 2023

О правилах безопасности на осенней рыбалке рассказали псковичам

02 сентября 2023

Свято место

02 сентября 2023

Новые законы вступили в силу с 1 сентября

02 сентября 2023

Троих несовершеннолетних нарушителей выявили в Печорском районе

02 сентября 2023

Артиллерийский снаряд нашли в Псковском районе

02 сентября 2023

Безопасность юных великолучан в День знаний обеспечили сотрудники Госавтоинспекции

02 сентября 2023

Фестиваль детского дополнительного образования проходит в Пскове

02 сентября 2023

Клещи покусали более 120 человек в Псковской области за неделю

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...