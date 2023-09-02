О правилах безопасности на осенней рыбалке рассказали псковичам

19:50, 02 сентября 2023, ПАИ

Об основных правилах безопасности на осенней рыбалке рассказали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

Осенняя рыбалка особенно привлекательна для любителей этого вида отдыха. Ведь в этот период активность некоторых пород рыб возрастает, что гарантирует хороший улов.

Однако осенью температура воды в водоёмах заметно понижается. В случае, если лодка перевернулась и человек оказался в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Холодная вода будет сковывать движения, и спастись в такой ситуации довольно трудно.

При рыбалке с берега также стоит учитывать потенциальные неприятности. Место ловли не должно иметь высоких и обрывистых берегов. Участки, полностью лишённые растительных покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая у воды становится скользкой.

Чтобы отдых не обернулся трагедией, рыболовы должны соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды. При сильном ветре необходимо воздержаться от выхода на воду. Запрещается выходить на судовой ход при ограниченной (менее одного километра) видимости, а также двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.

Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.



Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных и непредсказуемых ситуациях.



Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа.



Помните, что алкоголь – ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.



Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к нарушению герметичности баллонов лодки.



Продолжительность тёмного времени суток увеличивается. В связи с этим необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время. При необходимости движения в темноте следует проверить исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания.



Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем вверх. В случае, если не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, можно направить её на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас.