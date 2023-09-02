Почти 30% псковичей установят самозапрет на выдачу кредитов – опрос

20:51, 02 сентября 2023, ПАИ

Почти 30 % псковичей установят самозапрет на выдачу кредитов, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди экономически активных граждан города, зарегистрированных на «Госуслугах».

Большинство граждан (77 %) одобряют законопроект, позволяющий установить самозапрет на выдачу кредитов. 29 % псковичей уже решили, что воспользуются этой возможностью, когда появится соответствующий функционал. 31 % пока не планируют оформлять отказ от кредитования. 40 % горожан ещё не определились.

Мужчины чаще женщин выражали желание установить самозапрет выдачи займов (28 против 22 %).

Чем старше псковичи, тем выше их готовность отказаться от кредитов: 16 % среди молодёжи до 24 лет против 34 % респондентов старше 45 лет.

Горожане, имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных граждан (24 против 34 %).

Напомним, что ранее кабинет министров одобрил инициативу, которая разрешает установление гражданами добровольного запрета на выдачу кредитов. Это новый механизм, предложенный Центробанком для защиты граждан от мошенников, которые могут использовать персональные данные и оформить кредит на их имя.