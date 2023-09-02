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Общество

Сотрудники полиции провели классный час в Идрицкой школе Себежского района

Сотрудники МО МВД России «Себежский» совместно с педагогами провели классный час среди учащихся вторых – пятых классов в Идрицкой средней школе Себежского района. Об этом сообщили в газете «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Детям рассказали о правилах дорожного движения, провели мини-викторины на знание дорожных знаков. Ученикам также объяснили, что такое комендантский час.

Школьники принимали активное участие и задавали вопросы.

Коллектив МО МВД России «Себежский» поздравил ребят с началом нового учебного года и пожелал им успехов, отличных оценок и новых открытий. Также детям напомнили, что нужно быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

В свою очередь, водителей призывают снижать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами, особенно вблизи образовательных учреждений.

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