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Общество

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева вырастила арбузы

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева вырастила арбузы, о чём сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Вера Кондратьева

«Сегодня арбузы срезаны, взвешены и попробованы на вкус. По итогу: выросли более-менее крупных три штуки, весом по 800–900 граммов. Остальные два арбузика были мелкими. На вкус – очень сладкие!» – поделилась Вера Кондратьева.

Глава района отметила, что сажала семена порционного арбуза, вес которого может достичь 1,5 килограмма. «Так что до нужных размеров и веса мои арбузы не дотянули. Опыт этого года возьму на заметку в следующем!» – подытожила она.

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