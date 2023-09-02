Глава Пыталовского района Вера Кондратьева вырастила арбузы

22:17, 02 сентября 2023, ПАИ

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева вырастила арбузы, о чём сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня арбузы срезаны, взвешены и попробованы на вкус. По итогу: выросли более-менее крупных три штуки, весом по 800–900 граммов. Остальные два арбузика были мелкими. На вкус – очень сладкие!» – поделилась Вера Кондратьева.

Глава района отметила, что сажала семена порционного арбуза, вес которого может достичь 1,5 килограмма. «Так что до нужных размеров и веса мои арбузы не дотянули. Опыт этого года возьму на заметку в следующем!» – подытожила она.