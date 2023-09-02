В Красногородском районе очистили путь к могиле неизвестного солдата
Красногородское районное досуговое объединение продолжает работы в рамках национального проекта «Культура» по программе «Волонтёры культуры». Об этом сообщили в газете «Заря».
В рамках данной программы проводятся мероприятия, направленные на развитие патриотических чувств у подрастающего поколения. Среди них – сохранение и популяризация памятных мест, мемориалов и памятников на территории муниципалитетов.
30 августа работники районного Дома культуры, участники поискового отряда «Первый рубеж» и волонтёрской программы, школьники Анна Брилёва, Арина Легчанова и Артём Неймасов очистили путь к могиле неизвестного солдата в деревне Максины Красногородской волости. Они скосили и убрали бурьян, вырубили кустарники и заменили старый сгнивший мост на новый.