Метеорит упал на юго-востоке Турции
Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями. Об этом сообщили в агентстве «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
«Метеорит упал около 20:15 по местному времени. Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день», – передал канал.
Предположительно, метеорит упал в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг и Газиантеп.
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