Метеорит упал на юго-востоке Турции

22:57, 02 сентября 2023, ПАИ

Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями. Об этом сообщили в агентстве «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

«Метеорит упал около 20:15 по местному времени. Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день», – передал канал.

Предположительно, метеорит упал в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг и Газиантеп.