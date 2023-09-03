Автобус сбил четырёх человек на автовокзале в Нефтекамске

23:52, 02 сентября 2023, ПАИ

В результате наезда автобуса на платформу на автобусной станции в Нефтекамске пострадали четыре человека. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло в 17:00 на улице Трактовой. За рулём маршрутного автобуса ПАЗ была 56-летняя женщина. Она наехала на посадочную платформу местного автовокзала. Среди четырёх пострадавших оказалось двое детей.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.