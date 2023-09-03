Как проходит проверка электрических подстанций, рассказали псковичам энергетики

10:42, 03 сентября 2023, ПАИ

Как работает эффект домино при проверке работы оборудования подстанций после ремонта, рассказали псковичам энергетики. Об этом сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

«Костяшка высотой пять миллиметров способна повалить костяшку высотой в метр в конце цепочки. У нас похожая «цепная реакция» начинается с включения маленьких тумблеров и приводит в движение стокилограммовые металлические конструкции. Её запускают специалисты релейной защиты, чтобы проверить корректность работы оборудования подстанций после ремонта, технического обслуживания и обязательно – при подготовке к зиме», – рассказали в компании.

На опубликованном видео сотрудники «Россетей» испытали отделители и короткозамыкатели на подстанции «Беляево». «Электроснабжение 500 жителей Островского района под контролем», – заключили в компании.