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Общество

Как проходит проверка электрических подстанций, рассказали псковичам энергетики

Как работает эффект домино при проверке работы оборудования подстанций после ремонта, рассказали псковичам энергетики. Об этом сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

«Костяшка высотой пять миллиметров способна повалить костяшку высотой в метр в конце цепочки. У нас похожая «цепная реакция» начинается с включения маленьких тумблеров и приводит в движение стокилограммовые металлические конструкции. Её запускают специалисты релейной защиты, чтобы проверить корректность работы оборудования подстанций после ремонта, технического обслуживания и обязательно – при подготовке к зиме», – рассказали в компании.

На опубликованном видео сотрудники «Россетей» испытали отделители и короткозамыкатели на подстанции «Беляево». «Электроснабжение 500 жителей Островского района под контролем», – заключили в компании. 

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