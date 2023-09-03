Туман и до +24 градусов ожидается в Псковской области 4 сентября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 4 сентября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Днём в некоторых районах прогнозируют туман.
Ночью будет дуть слабый неустойчивый ветер, днём – западных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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