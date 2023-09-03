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Общество

Туман и до +24 градусов ожидается в Псковской области 4 сентября

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 4 сентября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Днём в некоторых районах прогнозируют туман.

Ночью будет дуть слабый неустойчивый ветер, днём – западных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

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