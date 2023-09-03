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Общество

Всероссийский проект «Истоки. Школа» пройдёт в Печорах

Всероссийский проект «Истоки. Школа» пройдёт в Печорах с 26 сентября по 5 ноября в рамках программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи и работы круглогодичного молодежного историко-культурного центра «Истоки». Об этом сообщается на сайте «Молодёжь России».

  • Всероссийский проект «Истоки. Школа»
    Фото: организаторы форума «Истоки»
  • Всероссийский проект «Истоки. Школа»
    Фото: организаторы форума «Истоки»
  • Всероссийский проект «Истоки. Школа»
    Фото: организаторы форума «Истоки»
  • Всероссийский проект «Истоки. Школа»
    Фото: организаторы форума «Истоки»
  • Всероссийский проект «Истоки. Школа»
    Фото: организаторы форума «Истоки»

Проект направлен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания по продвижению новых форм системы патриотического воспитания.

Участниками проекта станут 350 человек в возрасте от 18 до 35 лет – сотрудники музеев образовательных организаций, историки, архивисты, сотрудники пресс-центров образовательных организаций высшего образования, медиаспециалисты, журналисты, работающие в новых медиа, демобилизованные военнослужащие, прошедшие службу в зоне Специальной военной операции, участники всероссийского проекта «Твой Герой», молодые архитекторы и дизайнеры, художники граффити и студенты художественных образовательных организаций высшего образования, молодые работники отелей и гостиниц, ресторанов, курортных комплексов, туристических агентств, гиды и экскурсоводы.

Сроки проведения и регистрации: 

– первый заезд – «Сохраняя память», даты проведения: с 26 сентября по 1 октября, регистрация с 30 августа по 10 сентября;

– второй заезд – «Открывая Россию», даты проведения: с 3 по 8 октября, регистрация с 30 августа по 13 сентября;

– третий заезд – «Истоки. Медиа», даты проведения: с 12 по 17 октября, регистрация с 30 августа по 19 сентября;

– четвёртый заезд – «Создавая будущее», даты проведения: с 20 по 25 октября, регистрация с 30 августа по 26 сентября;

– пятый заезд – «Твой Герой», даты проведения: с 31 октября по 5 ноября, регистрация с 30 августа по 9 октября.

Напомним, что организатором форума «Истоки» выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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