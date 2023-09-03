Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Профилактический рейд провели сотрудники ГИБДД в Великих Луках

Профилактический рейд провели сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Главная цель рейда – выявление и пресечение административных правонарушений при перевозке детей в салоне транспортного средства и нарушений, связанных с несоблюдением требований к техническому состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств», – пояснили в ведомстве.  

В ходе мероприятия у дома № 76 на проспекте Гагарина, дома № 122 на Октябрьском проспекте Великих Лук полицейские провели с водителями разъяснительную работу и вручили им профилактические памятки и листовки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 сентября 2023

Попытку незаконного использования беспилотников пресекли в Псковской области

03 сентября 2023

Ушла из жизни экс-заведующий кафедрой французского языка ПсковГУ 

03 сентября 2023

Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоялся в Пскове

03 сентября 2023

Автобусную остановку установили возле школы в деревне Родина Псковского района

03 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Киберфестиваль «IТочка роста цифровой молодёжи» в Пскове

03 сентября 2023

Полицейские провели беседу с первокурсниками Псковского кооперативного техникума

03 сентября 2023

Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

03 сентября 2023

Как пожаловаться на работу «управляек», объяснили россиянам 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...