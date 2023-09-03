Профилактический рейд провели сотрудники ГИБДД в Великих Луках

13:13, 03 сентября 2023, ПАИ

Профилактический рейд провели сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Главная цель рейда – выявление и пресечение административных правонарушений при перевозке детей в салоне транспортного средства и нарушений, связанных с несоблюдением требований к техническому состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств», – пояснили в ведомстве.

В ходе мероприятия у дома № 76 на проспекте Гагарина, дома № 122 на Октябрьском проспекте Великих Лук полицейские провели с водителями разъяснительную работу и вручили им профилактические памятки и листовки.