Как пожаловаться на работу «управляек», объяснили россиянам

13:36, 03 сентября 2023, ПАИ

Россиянам объяснили, как пожаловаться на управляющую компанию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Депутат отметил, что ситуации, когда жители недовольны работой УК, случаются нередко, это становится особенно заметно, когда дом с отделкой только сдался, а владельцы находят в квартирах трещины в стенах или дыры в окнах.

Никита Чаплин подчеркнул, что в этом вопросе порядок действий должен быть поэтапным: «Для начала обращаемся в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой, что, например, плохо убирают подъезд или течёт грязная вода. Обращение зарегистрируют и должны будут решить. Если не помогло, то гражданин вправе написать претензию руководителю управляющей компании, причём вам обязаны ответить в течение десяти рабочих дней».

Если же возникает такая ситуация, что жителей игнорируют, то можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг, выбрав свой регион, пояснил депутат. «Если нарушается закон о защите прав потребителей (качество услуг управляющей компании не соответствует нормативам), то жители могут написать жалобу, в том числе коллективную, в Роспотребнадзор», – обратил внимание Никита Чаплин.

По его словам, при противоправных действиях со стороны управляющей компании (необоснованное увеличение платежей) граждане могут обратиться в прокуратуру и в суд, чтобы взыскать деньги за причинённый ущерб.

«Напоминаю жителям, что если новый дом на гарантии, а отделка была включена в стоимость квартиры, то вы вправе требовать устранения недочётов ремонта как в своей квартире, так и в подъезде», – заключил депутат.