Полицейские провели беседу с первокурсниками Псковского кооперативного техникума

14:21, 03 сентября 2023, ПАИ

Псковские полицейские приняли участие в собрании первокурсников и их родителей, которое прошло в Псковском кооперативном техникуме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Руководство техникума и педагоги рассказали об основных правилах поведения в стенах техникума, проживания в общежитии, а также о разнообразных направлениях общественной, культурной и спортивной жизни учащихся учебного заведения.

Затем инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Алёна Тотмянина провела беседу, направленную на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Она предупредила учащихся о недопустимости курения и употребления спиртных напитков в стенах общежития и в других общественных местах, а также лицами, не достигшими 18 лет, и довела информацию о временных рамках нахождения подростков на улице.

«В завершение встречи в адрес новоиспечённых первокурсников прозвучали поздравления с новым витком в их жизни – началом изучения премудростей будущей профессии и пожелания успешно учиться, интересно и плодотворно проводить свободное время и выбирать для себя благополучное будущее без вредных привычек», – рассказали в УМВД.