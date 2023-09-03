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Общество

Автобусную остановку установили возле школы в деревне Родина Псковского района

Автобусную остановку установили возле школы в деревне Родина Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: администрация Псковского района

Там пояснили, что остановку поставили для безопасной и комфортной посадки детей в школьный автобус.

По договору с администрацией Псковского района остановочный комплекс изготовили в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области.

«Теперь у детей появилась возможность укрыться от непогоды в ожидании школьного автобуса», – заключили в администрации.  

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