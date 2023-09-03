Автобусную остановку установили возле школы в деревне Родина Псковского района

15:08, 03 сентября 2023, ПАИ

Автобусную остановку установили возле школы в деревне Родина Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Там пояснили, что остановку поставили для безопасной и комфортной посадки детей в школьный автобус.

По договору с администрацией Псковского района остановочный комплекс изготовили в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области.

«Теперь у детей появилась возможность укрыться от непогоды в ожидании школьного автобуса», – заключили в администрации.