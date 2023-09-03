Об истории Псково-Печерского монастыря, испытаниях и традициях – в интервью с монахом Антонием

20:26, 03 сентября 2023, ПАИ

28 августа, в престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, здесь вновь было шумно. Ведь многочисленные прихожане и паломники стремятся в эти дни приехать сюда, поскольку веруют, что в эти дни здесь особая благодать, ведь Сама Царица Небесная присутствует на торжествах.

Этот год наверняка по-особенному запомнится всем, кто присоединился к празднику, ведь именно в 2023-м монастырь отмечает 550-летие с дня своего основания. Печоры каждый день продолжают преображаться, но о духовном преображении монастыря, его укладе, общении насельников и традициях, которые сохранились на самом западном порубежье России, лучше всех могут рассказать лишь его современные обитатели – монахи. И у нас сегодня есть такая возможность, ведь о неземном гражданстве и вознесённости горe подвижников, которые 550 лет «корнями врастали в небесное», нам рассказал монах, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, древлехранитель Псковской епархии Антоний (Воеводин).

Обитель Матери Божией

– Говоря мирским языком, монастырь – это «градообразующее предприятие» Печор. Расскажите о знаковых событиях в его истории, людях, повлиявших на его облик. Изменился ли за более чем полутысячелетнюю историю обители её уклад? Почему говорят, что пещеры «Богом зданные»?

– Как гласит предание и официальные монастырские летописи, первоначально обнаружились пещеры. С какого времени началась их бытность, нам доподлинно неизвестно. Есть несколько дат, которые зафиксированы в летописях и преданиях. Это своеобразные точки отправления летоисчисления. И есть небольшие расхождения в этом плане. Церковная версия говорит о том, то собственником земель, на которых сейчас располагается монастырь, был Иван Дементьев. И когда прорубали просеку в лесу для удобства охоты или каких-то торговых путей, свалили огромное дерево, и оно покатилось вниз по склону оврага. Когда начали спускаться за этим деревом, чтобы его поднять и распилить, были обнаружены пещеры, которые естественным образом скрывала растительность.

При входе в пещеру обнаружили табличку. На ней было вырезано название: «Богом зданные пещеры». Его придумали не мы. Это было определено задолго до нас. А кто это сделал и когда – остаётся загадкой.

Много интересных преданий связано даже с этой табличкой: один юродивый инок Варлаам периодически стирал эту надпись, и она снова и снова каким-то чудесным образом появлялась.

Церковные сведения об обнаружении пещер говорят о том, что это был 1392 год. Это очень знаменательная дата. В этот год почил великий подвижник Русской земли, его ещё называют совестью Русской земли, – преподобный Сергий Радонежский.

Но летописи о межевании земель немного отдаляют дату обнаружения пещер. В них обозначены уже 1420-1430-е годы. К сожалению, такие моменты бывали, когда к большим датам приурочивали некоторые события. И это, в принципе, естественно, потому что мы не можем с точностью сказать, что происходило 100-200 лет назад. Что говорить о точных датах, когда больше 500 лет прошло. Это требует подробного исторического и археологического исследования.

Хотя источников не очень много. В архивах хранятся псковские летописи, которые были написаны при участии игумена Псково-Печерского монастыря преподобномученика Корнилия. Он был историком, очень образованным человеком и участвовал в их составлении. Вот и получается, точка отправления – это пещеры. И город, и сам монастырь получили своё название от них.

Печеры – это пещеры. Когда был период 20-летнего отхода к Эстонии, город называли Петцери. Всё созвучно с пещерами.

Одно название монастыря – Псково-Печерский – обозначает территориальную принадлежность, а другое – Свято-Успенский – определяет, какому празднику посвящён этот монастырь, кто его небесный покровитель. У нас – Матерь Божья. И даже чаще всего наш монастырь называют обителью Матери Божьей или Домом Пресвятой Богородицы.

Такое высокое название предъявляет нам особые требования. И мы стараемся всеми возможными путями ему соответствовать.

Овеянный легендами

– Давайте поговорим о некоторых мифах и легендах, которые слагают об обители. Одна из самых известных легенд монастыря связана с так называемой Кровавой дорожкой – посещением обители Иваном Грозным и его жестокой расправой над игуменом Корнилием. Расскажите поподробнее об этом.

– У меня отношение к Иоанну Грозному неоднозначное, оно очень расходится с общепринятым мнением. Сейчас более подробно изучается история и многие специалисты подтверждают, что было очень много искажений ввиду каких-либо политических изменений.

Особая кровавость Иоанна Грозного утвердилась в советские времена, чтобы опорочить этот политический строй и образ царя.

Действительно, есть такая версия, что царь, посещая Новгород, навёл там порядок, когда усмирял бунт. Новгородцы, надо сказать честно, больше тяготели к Западу, потому что это всё-таки был торговый город. Сохраняя торговые пути, они пытались как-то наладить связь с Западом.

Может быть, даже и политически тяготели. А псковичам всё время доставалось, потому что Псков находится по пути к Новгороду.

После того как царь посетил Новгород, он прибыл в Псков. Всем известна история с Николаем Салосом. Николай Христа ради юродивый, который умягчил гнев царя, в том числе и обличил его куском мяса в пост. Как гласит одна из версий, действительно, царь приехал в Печоры, а перед этим была обнаружена переписка с опальным князем Андреем Курбским, который во время Ливонской войны сбежал на Запад. И в этой переписке участвовал как сам Корнилий, так и его сподвижник Вассиан. Заподозрили заговор. Кроме того, у Корнилия было много завистников и недоброжелателей. Потому что благочестивый образ жизни, который вёл Корнилий, обличал многие действия чиновников. Возможно, были какие-то недоразумения между ними, потому что Корнилий имел и политическую силу: у него была грамота от царя, которая позволяла ему иметь доступ к различным встречам, участию в переговорах.

Мы знаем, что он участвовал в миссионерской деятельности на вновь завоеванных территориях Тарту (тогда Дерпт назывался). Там он своей проповедью присоединил огромную народность сету, и они до сих пор держатся в православии. И когда царь посещал Печоры, увидев огромные стены, под гнётом этой клеветы разгневался.

Тяжело собиралась Русь. И когда в 1510 году состоялось присоединение псковских земель, было много недовольных на местах. Как гласит легенда, царь, поддавшись вспышке гнева, смертельно ранит Корнилия, чуть ли не отрубает ему голову, и тот умирает. Также царь убивает и Вассиана – сподвижника Корнилия. А после к царю приходит покаяние, и он на своих руках несёт Корнилия, оплакивая содеянное и омывая дорогу кровью. И от этого появилось название Кровавая дорожка.

Но есть и другая версия гибели Корнилия, что он был в составе делегации, которая встречала царя в Пскове, и здесь по приказу царя он был замучен.

А третья версия гласит о том, что он чуть ли не от своей смерти почил. Царь просто участвовал в его похоронах, но перепуганное население создало такую легенду. Первые указания о гибели Корнилия «От царя земного к Царю небесному» сформировались в советское время. А первые упоминания находятся в Троице-Сергиевой лавре, в летописях аж XVII века, спустя 100 лет. Так что вся эта ситуация под огромным вопросом.

А почему ещё дорожка Кровавая? Потому что при входе в монастырь был захаб – фортификационное укрепление, которое есть во многих крепостях. И когда неприятель перемахивал в этот захаб, он попадал в каменный мешок и его там благополучно встречали, рубили, а потом кровь с дождём и снегом текла вниз.

В любом случае эта дорожка окроплена мученической кровью. В XVI веке было особенно много нападений на монастырь и сражений: и шведы нападали, и литовцы – кого там только не было! Очень хорошо написал историю Псково-Печерского монастыря историк из Санкт-Петербурга дьякон Георгий Малков с сыном.

Богатыри не мы

– Монастырь – это особое место, он не закрывался никогда. Как удалось этого достичь в период богоборчества?

– Различные события в истории в той или иной степени всё равно управляются по промыслу Божию. Действительно, эти территории с 20-х по 40-е годы ХХ века отходили к Эстонии по Тартускому договору. И этот переход территории спас монастырь от закрытия. Потому что в Эстонии более лояльно относились к церкви, хотя всё равно было очень много различных внутренних интриг. В этот период наместником был епископ Иоанн Булин. Он был русскоязычным, и ему, конечно, очень сильно доставалось от эстонских властей. Потом его сместили и в конечном итоге расстреляли. Игуменом поставили эстонского епископа Николая Лейсмана. Но этот период как раз и оградил монастырь от закрытия, потому что это был самый тяжёлый период для церкви. Это были безбожные пятилетки, когда у церкви отбирали всю собственность, мотивируя это тем, что она пойдёт на нужды голодающих Поволжья и восстановление потерь после революции. К концу этого периода монастырю всё равно пришлось юридически оформить трудовую артель. Но он существовал. Хотя дело шло к его постепенному закрытию даже и на эстонских территориях. Почему была такая терпимость? Потому что в монастыре на то время было много людей из белогвардейцев. А эстонская армия, в принципе, и формировалась из белогвардейцев, и свою независимость Эстония получила благодаря нам.

В эстонский период в Псково-Печерском монастыре была семинария. В доме игумена, где сейчас находится резиденция владыки, размещался глава района и даже часть какого-то военного подразделения. Но непосредственное своё назначение – молитва и богослужения – монастырь исполнял в полной мере. Действительно, он никогда не закрывался. Это уже не наши, конечно же, заслуги. Богатыри не мы. Это благодаря предыдущим нашим очень сильным отцам. И это спасло монастырь от закрытия. А уже после того, как территории вернулись обратно, началась Великая Отечественная война и они были оккупированы.

Не всё свято, что в книгу вмято

– Если мы говорим об истории обители, то нельзя не спросить про старцев, которые просияли здесь.

– Старцев в монастыре было очень много. У нас особое преемство старчества. Насколько мы вообще восприняли прошлый опыт – судить, наверное, не нам. Но надо обратить внимание, не хвалясь этим, что паломники отмечают стиль общения, простоту, непринужденные шутки, которыми их встречает братия. Потому что есть такая пословица: не всё свято, что в книгу вмято. Многие монастыри современности создавались по книжным лекалам. В книгах всё правильно написано, потому что это выверенная концентрация духовного наследия предыдущих поколений и опыт. Но всё-таки буква мертвит, а Дух животворит.

В церкви два пути развития – писание и предание. Предание первично, потому что Спаситель рассказывал Евангелие устно, а потом уже его оформили письменно. Предание неотъемлемо от Писания. И у нас предание сохраняется даже в образе быта и общении.

У прославленного в лике святых преподобного Симеона было особое почитание в народе. Владыка часто упоминает, что Симеон говорил: «Будьте более общительны, любвеобильны к паломникам. Надо делиться своей теплотой, этим опытом, который у нас есть».

Но, к сожалению, был и такой период, когда из монастыря ушло десять человек, когда был очень строгий игумен. И они унесли с собой тот опыт, который они восприняли от старцев. Сейчас у нас остались такие наследники великих отцов, преемственность идёт, но не в том объёме, в каком хотелось бы. Старчество не искусственно создается. Это такой феномен церкви, который появляется непредсказуемо в тех или иных местах, в зависимости от духовного уровня монастыря. И в древности были старцы очень сильные, которые по 25 лет находились в затворах, не выходя вообще никуда, минимально общаясь с людьми. Но слух о них доходил до императоров.

Однажды Александр I посещал монастырь, общался с Лазарем Прозорливым. Об этом есть свидетельства в архивах. О чём они разговаривали, доподлинно неизвестно. Но в летописи указано, что при всём честном народе царь положил земной поклон Лазарю, обливаясь слезами в утешении духовном. Лазарь, тоже клал земной поклон царю. Они, обнимаясь, прощались. Множество высокопоставленных, императорских особ посещали наш монастырь. Это же не просто так.

Да и монастырь появился не из-за стен. И пещеры не считаются первичными, ведь даже не они повлияли на появление монастыря. Самое главное – это святость людей, которая притягивала к себе людей в такие дебри.

Согласитесь, к пустому колодцу люди за водой не идут. Значит, какую-то духовную пользу они ощущают. Старцы и являлись моментом притяжения, а не стены вокруг монастыря.

Кадры появляются непредсказуемо

– На первом месте у насельников монастыря молитва. А где готовятся кадры? Проводят ли в обители занятия по теологии?

– Вопрос в светской аранжировке. Кадры в монастыре появляются непредсказуемо. Приходят люди разного возраста. 16-летние ребята приходят и сначала трудничают, а потом уже остаются. У нас есть множество таких отцов, которые уже по 30 лет здесь.

Сейчас непосильными трудами владыки была создана семинария, в которой проходят полное обучение. У нас очень хорошие специалисты, которые приезжают к нам из Москвы и Санкт-Петербурга, очно или дистанционно они проводят беседы с братией монастыря и с семинаристами.

Кто по возрастным категориям попал в семинарию, из монастыря получают заочное семинарское образование. В том числе и я тоже сейчас учусь на базе Санкт-Петербургской Духовной Академии. Там организовали заочный сектор, и мы проходим там обучение. Время диктует, что надо быть образованным. Надо объяснять многие вопросы. Эволюционисты пытаются оспорить креационистскую точку зрения сотворения мира. А нам надо соответственно отвечать на эти вызовы. А для тех, кто по каким-либо причинам не поступил в семинарию, организуются беседы с нашими отцами. У нас и академики в монастыре есть. И даже на трапезе, когда мы обедаем, мы не разговариваем между собой, а слушаем поучения, наставления святых отцов, уставы монастырей. Из этих поучений мы очень многое можем для себя почерпнуть и впитать. Образование идёт постоянно.

Во время работы на тех или иных послушаниях монах должен творить Иисусову молитву. Это самое главное делание монаха. Это должна быть непрестанная молитва по завету Господа нашего Иисуса Христа: «Непрестанно молитесь. Всегда благодарите Бога.

Но надо сказать, что братия у нас совестливая и даже очень трудные послушания выполняет ответственно. Есть послушания на коровниках и полях – это кормит братию. Мы автономная организация: у нас своё хозяйство, свои специалисты в тех или иных областях. Кто-то занимается сельским хозяйством уже лет 25, хотя пришёл молодым и ничего не знал про это. А сейчас он выращивает просто невероятного вкуса помидоры и различную сельхозпродукцию, которой нас обеспечивают на целый год.

– На вашей памяти какой человек был самым юным, сколько было лет самому возрастному?

– Самому юному было 18 лет. Совершеннолетие – это обязательное условие для прихода в монастырь. Он может приезжать как паломник или как трудник. У нас множество ребятишек таких, которые вместо того, чтобы прозябать на улицах, приезжают к нам, помогают на различных послушаниях, и мы их с радостью принимаем, подсказываем. И они какую-то свежесть приносят в наш монастырь.

А самый возрастной, наверное, где-то ближе к 60 годам. Вообще, не очень принято после 40 лет принимать в монастырь, потому что человек уже сформировался и ему тяжело перестраиваться под послушание, к братии нужно притереться... Но удивительно такое свойство монастыря: если у него не получается смириться, не получается войти в братию из-за конфликтности или каких-то своих прошлых навыков к грехам, под давлением он как будто выталкивается из нашей общины. Его не надо даже выгонять. Он сам понимает, что он лишний, и каким-то образом Господь управляет, что он сам уходит. Промысел Божий действует во всём и всегда.

Мы тут все на исправлении

– Растёт ли число монахов? И по какой причине люди идут в монашество?

– У всех по-разному происходит. Самое большое количество братии из истории зафиксировано во времена преподобномученика Корнилия. Это был так называемый пик развития монастыря: самые выдающиеся стройки, которые сформировали границы монастыря, первые каменные постройки. Во времена Корнилия, как указано в летописи, в монастыре было более 200 человек братии. В разные времена было по-разному: то снижалось количество братии, то увеличивалось. Сейчас в монастыре порядка 80 человек вместе с послушниками.

По поводу того, как люди идут в монастырь, – сейчас, наверное, меньше людей приходит. Сейчас время всеобщего безразличия и неверия.

Отец Николай Гурьянов, который жил на острове Залита и был очень известным старцем, ещё 20 лет назад говорил, что самая большая проблема сейчас как в церкви, так и в миру – это неверие и сомнение.

Мы их называем дьявольские искушения. Они бывают у всех – и у священников, и у монахов. Как с этим бороться? Молитвой, понятное дело. И просто доверять Богу. Владыка не раз говорил: «Надо искать Бога и находить его в различных проявлениях своей жизни». Личный опыт богообщения у каждого свой, индивидуальный. И после таких проявлений некоторые приходят в церковь, принимают монашество.

Серафим Саровский говорил, что существует несколько причин прихода человека в монахи. Многие ощущают себя лишними в миру и не видят возможности реализовать себя не только в социальном или карьерном плане – это больше нежелание быть соучастником каких-то процессов, которые противны внутреннему устроению человека.

Читая Евангелие, человек обретает саму истину, которая не в людях. Люди же все грешные. И в монастыре грешных очень много. Мы там тоже все на исправлении, по большому счёту. Бывает, приходят не в поисках истины, а из-за какой-то несчастной любви. У меня был такой случай. До монастыря я встречался с девушкой и в шутку ей сказал: «Если у нас с тобой ничего не получится, уйду в монастырь». Посмеялись, и я даже забыл. А когда уже воцерковился, ко мне пришла мысль: «Ну надо же, как пошутил». И так бывает.

Призывающая благодать

– Какие испытания доводится пройти от послушника до монаха?

– Когда человек приходит в монастырь, он сначала получает статус трудника.

В основном он трудится на различных послушаниях общего характера. У нас на кухне очень тяжело. Раньше готовили сами монахи. Сейчас есть и профессионалы, и монахи в помощь. На коровниках тоже непростой труд.

Но, как написано в книге «Несвятые святые», впоследствии ты понимаешь, что это самые счастливые годы твоей жизни в монастыре. Потому что в тебе действует такая призывающая благодать. Ведь если бы сразу у тебя были искушения или негатив, никто бы там не остался, честно вам скажу. Тяжело это выдержать без Божьей поддержки и Божьего произволения. Благодать так укрепляет, что первый год просто летаешь, что ли. А потом благодать отпускает. Знаете, когда ребёнок учится ходить, у него сначала ходунки есть. А дальше сам. Когда ты упадёшь, шишку набьёшь, тогда уже мама поднимет и поддержит. В монастыре – такими же волнами. Даже есть негласная поэтапность: три года, пять-семь и десять лет. И эти периоды надо выдержать.

– Это как в супружеской жизни?

– По большому счёту тоже венчаешься с церковью. Идёт привыкание, притирание. В зависимости от того, как тебя примет братия, как со всеми найдёшь общий язык, насколько ты социален и духовен, как ты выполняешь послушания, тебе уже дают следующий этап. После трудника –послушник. Надевают подрясник. Это, конечно, очень вдохновляет: ты уже часть этой великой истории, великого наследия, старчества, монастыря, который никогда не закрывался, традиций...И это как раз в тот период, когда у тебя уже начинают ноги подкашиваться. Я помню, для меня это был самый вдохновенный период.

Я уже думал: одежда чёрная такая, я буду серьёзен, никаких шуток. Но потом понял, что это блажь. Надо оставаться самим собой, изменяя в себе греховное стремление.

Чёткой границы периодов от послушника до монаха нет. Можно быть послушником один год, можно – 20 лет. Это уже определяется, исходя из твоего отношения к монашеству и твоей духовной зрелости. Потому что монашество – это очень серьёзный шаг, и обратного хода нет.

– Не было людей в истории, которые уходили из монастыря?

– Да множество! Многие уходили, не выдерживая испытания, но, что самое интересное, некоторые возвращались обратно. Кто-то под старость возвращается. Каким-то путём Господь всё равно ведёт к спасению, потому что всё-таки он нас всех любит очень сильно.

После послушничества есть период иночества. Это такой подготовительный этап. Выдающийся старец отец Иоанн (Крестьянкин) говорил, что такое звено к монашеству нелишнее. На Руси раньше было только иночество, монашества не было. Инок не даёт монашеских обетов. Над ним читается благодарственная молитва Богу, что Господь послал этого человека в монастырь, как бы выдернул его из мира и на спасение направляет. Монашество – это таинство, при котором человек даёт три обета: нестяжательства, послушания и целомудрия. Это уже очень серьёзно. Это на всю жизнь. Выходя из монастыря, ты не перестаешь быть монахом. Ты всегда монах. Это такой серьёзный шаг, к которому надо подготовиться. Это должно быть выверено.

– А кто решает, какой этот период – год или 20 лет?

– В первую очередь, конечно, игумен и духовник, которому исповедуются. Тайна исповеди обязательна. Духовник уже даёт рекомендации, кого можно постричь, а кого рукополагать в священный сан в монашестве.

– Во сколько лет вы стали монахом?

– В 29 лет пришёл в монастырь и спустя шесть лет стал монахом.

Во время поста еда проста

– Расскажите о традициях монастыря. Говорят, что у вас до сих пор готовят на дровах. Правда ли это? Есть ли у вас фирменное блюдо на время поста и в обычные дни?

– Традиция монастыря больше, наверное, в простоте встречать людей, с юмором, чтобы их немножко раскрепостить. Есть определённая традиция богослужения. Например, праздник Успения во многих монастырях сейчас отправляется за два дня. У нас это всё растянуто на три. Когда умирает человек, в третий день его хоронят. То же самое и мы сохранили. Матерь Божья преставилась ко Господу, и на третий день было погребение. У нас это всё сохраняется. Конечно, для паломников очень много радости, но для монахов это суета. Надо же всех встретить.

Есть у нас и такая традиция: во время братского молебна зажигается свеча, огонь от которой передаётся на фонарь ХVIII-XIX века. И с этим фонариком идут растапливать все печи, на которых готовят еду и пекут хлеб.

А самый экзотический момент – это то, что у нас все готовят на дровах. Для многих приезжающих это прямо пикантность такая.

– Значит, если свет погаснет, у вас всё будет хорошо?

– Из этого расчёта старцы нам и завещали, что нельзя уходить от печного отопления. Автономность должна быть предусмотрена на все случаи жизни. Потому что вокруг множество потрясений, мы на приграничной территории находимся. Старцы, которые жили в ХХ веке, когда уже была возможность полностью модернизировать монастырь, оставили такие наставления. Да, отопление в монастыре на газу. У нас есть автономная котельная, свои электрические подстанции, но печи сказали не трогать.

У нас будет ремонт, и всё равно предусмотрено, что печь на дровах должна быть. Помимо печи, у нас отопление в Успенском храме до сих пор дровяное – стоят изразцовые печи.

А по поводу интересных блюд – как говорится, во время Великого поста еда проста. Самое вкусное блюдо во время поста для многих – жареная картошка с грибами. Это прямо праздник во время выходных, когда разрешается елей – масло. Я картошку не ем, у меня гречка с грибами. В эти дни переосмысливаешь изобилие еды. У нас сейчас постись – не хочу, его только нет! Но когда идёт период ограничения, ты уже простую гречку воспринимаешь как какое-то самое вкусное блюдо.

– Это, наверное, для того чтобы не терять вкус к радости?

– Именно. Пост подготавливает к празднику. И когда совершается праздник, то радость пополняется во всём – в богослужениях, в еде и в самом торжестве.

Мир стоит молитвами монахов

– Пещеры – словно подземные улочки монастыря. Продолжается ли устроение подземного города? Если да, то кто им занимается? Кто сейчас находит упокоение в пещерах? Только ли монахи обретают здесь вечный покой или в их числе есть меценаты, известные личности?

– Когда пещеры были обнаружены, было понятно, что они уже обжитые именно церковным людом. Нашли предметы богослужения, икону Успения, которая дала название монастырю. Впоследствии в пещерах стали захоранивать и продолжают по сей день. В первую очередь хоронят, конечно же, братию монастыря, но также и светских людей, которые большую часть жизни трудились при монастыре. Очень много женщин там похоронено, которые покруче многих монахов. Трудолюбие и усердие матушек награждалось таким упокоением. Поминовение погребенных в пещерах идёт на каждом богослужении.

В пещерах, на множестве улиц, находятся захоронения меценатов монастыря, которые завещали себя там похоронить, оставляли какое-то пожертвование монастырю на вечное поминовение. У нас даже остались такие огромные тетради, где перечислены ещё фрейлины и князья. Мы их обычно поминаем Великим постом. На плитах можно увидеть много фамилий из рода Татищевых, Мусоргских, Симанских, Пушкиных... И сейчас открывается множество интересных керамид.

Изучение пещер продолжается и при содействии МИФИ. К нам приезжали физики-ядерщики, устанавливали датчики с целью обнаружения улиц, скрытых от глаз. Ведь в монастыре существует легенда, что Иоанн Грозный, посещая наш монастырь, оставил здесь часть своей библиотеки и новгородских сокровищ.

Пещеры называются Богом зданными потому, что они нерукотворенные. Сейчас такая основная версия появления пещер: была подземная река, которая вымыла длинные тоннели и со временем пересохла, оставив после себя галереи.

Мы их называем улицами. Находили улицы, которые уходят на несколько километров за монастырь. Они в полной мере не обследованы, потому что было опасение, что они могут обрушиться. В перспективе реставрация коснётся и пещер. Наша основная задача – сохранить их для будущего. Когда владыка приехал, он сразу почувствовал что-то неладное: температура в пещерах повысилась. Срубили много деревьев на горке, была нарушена корневая система, и вода проникла в линзы песчаника, из которого состоят пещеры. Это повлияло на увеличение влажности и, соответственно, увеличение температуры. Состав этого песчаника держится благодаря внутреннему микроклимату. Температура там должна быть 5-7-10 градусов. А она достигала 15 градусов.

Удивительное свойство пещер, что там нет никаких запахов при захоронениях. Недавно у нас почил монах, мой собрат отец Лука, и мы каждые две недели в течение полугода ходили к нему служить литию – службу поминовения. Не было ни малейшего запаха тления. Был один раз случай, когда в XVII веке монах, упав в ручей, сломал себе шею. Его отнесло в озеро, и долгое время его не могли найти. А когда нашли, понятное дело, запах от него был сильный. Но когда занесли в пещеру, запах полностью остановился и пропал. И это поразило всех окружающих, в том числе и архиерея. И даже какой-то трактат был написан, что вот, мол, даже если у кого-то были согрешения, захороненным в пещерах они как бы опускаются. С этим, конечно, можно поспорить. Всё-таки не место захоронения, а образ жизни на это влияет.

– И в завершение риторический вопрос: может ли устоять мир без молитвенного подвига монаха?

– Святые отцы говорят, что мир стоит молитвами монахов. И мы даже не знаем имена многих великих подвижников. Всё-таки молитва – это такое очень личное, интимное делание, внутреннее.

Сейчас люди, отходя от Бога, принимают очень много странных решений. Смотрите, что с Западом творится – просто всё с ног на голову поставлено! И если будет уменьшаться молитва, будет прибавляться злодеяние.

Но Господь нас утешил на все века вперёд, что церковь будет стоять до последних дней. Так что будем надеяться, будем молиться, не отчаиваться, самое главное.

Не только от монахов все зависит, и вас тоже призываем к этому. Потому что Евангелие написано для всех, а не только для монахов. Мир, действительно, стоит молитвами монахов. Так что жалейте нас тоже.

Анна Михайлова