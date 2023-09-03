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Федеральный эксперт оценила развитие Псковского гериатрического центра

Специалист Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра имени Н. И. Пирогова Минздрава России Ирина Конюшенко посетила Псковскую область. В регионе она оценила работу профильной медицинской организации Псковского госпиталя ветеранов войн. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Так, 31 августа в комитете прошло совещание, посвящённое развитию гериатрической службы.

Ирина Конюшенко подвела итоги визита в Псковскую область и дала советы о внедрении клинических рекомендаций для наиболее распространённых заболеваний, связанных с возрастом. Она отметила, что в регионе уже проделали большую работу, но многое ещё предстоит сделать. В частности, по её словам, необходимо улучшить доступность гериатрической помощи, увеличить количество врачей-гериатров и гериатрических кабинетов. Также она порекомендовала региону рассмотреть возможность направления врачей в ординатуру по профилю гериатрии.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь поблагодарила Ирину Конюшенко за внимание федерального центра к Псковской области, методическую поддержку и ценные замечания, которые обязательно будут учтены.

Напомним, что в 2020 году на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн был создан областной гериатрический центр. В центре оказывают консультативную, лечебно-диагностическую помощь лицам старших возрастных групп и лицам с признаками преждевременного старения организма.

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